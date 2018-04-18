«Дезинфекция» в Солсбери является операцией по уничтожению улик – посольство РФ

Лондон, 18 апреля. Проводимая британскими властями «дезинфекция» в городе Солсбери на самом деле является операцией по ликвидации Британией важных улик и вещественных доказательств, заявили в посольстве России.

Как заявило ранее британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA), в Солсбери подходят к завершению работы по очистке мест, где были обнаружены следы отравляющего вещества, которым, предположительно был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Российская дипмиссия указал на ряд нестыковок в официальной версии британских властей. В частности, недоумение российского посольства вызвал тот факт, что если столько мест в городе были «заражены» и, при этом, согласно заявлению британской стороны, вещество не испаряется, то весьма странно, что отравились лишь три человека – Скрипали и британский полицейский.

«Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать», – отметили в посольстве, напомнив, что аналогичным образом британские власти поступили с домашними животными Скрипалей.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с симптомами воздействия химического агента BZ, который стоял на вооружении стран НАТО — США и Великобритании — и никогда не производился в России.