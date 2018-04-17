Один человек погиб при возгорании двигателя самолета в Филадельфии

Филадельфия, 17 апреля. При возгорании двигателя самолета Boeing-737-700, принадлежащего авиакомпании Southwest Arlines, погиб один человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее сообщалось, что у лайнера, выполнявшего рейс Нью-Йорк–Даллас, в воздухе загорелся один из двигателей. Самолету пришлось выполнять экстренную посадку в международном аэропорту Филадельфии, штат Пенсильвания.

«Мы получили информацию об одной жертве», – сообщил журналистам представитель Национального совета по безопасности на транспорте.

BREAKING: One passenger has died after a Southwest Airlines jetliner carrying 148 people en route to Dallas from New York blew an engine shattering a window midair, forcing it to make an emergency landing in Philadelphia international airport. pic.twitter.com/YPUi61wwPz — News_Executive (@News_Executive) April 17, 2018

Отмечается, что произошло воспламенение двигателя, сопровождавшееся утечкой топлива, пишет РЕН-ТВ. В тушении приняли участие девять пожарных расчетов общей численностью семьдесят человек. Также на место происшествия прибыли две машины скорой помощи.