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Один человек погиб при возгорании двигателя самолета в Филадельфии
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    Один человек погиб при возгорании двигателя самолета в Филадельфии

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    Один человек погиб при возгорании двигателя самолета в Филадельфии

    Филадельфия, 17 апреля. При возгорании двигателя самолета Boeing-737-700, принадлежащего  авиакомпании Southwest Arlines, погиб один человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

    Ранее сообщалось, что у лайнера, выполнявшего рейс Нью-Йорк–Даллас, в воздухе загорелся один из двигателей. Самолету пришлось выполнять экстренную посадку в международном аэропорту Филадельфии, штат Пенсильвания.

    «Мы получили информацию об одной жертве», – сообщил журналистам представитель Национального совета по безопасности на транспорте.

    Отмечается, что произошло воспламенение двигателя, сопровождавшееся утечкой топлива, пишет РЕН-ТВ. В тушении приняли участие девять пожарных расчетов общей численностью семьдесят человек. Также на место происшествия прибыли две машины скорой помощи.

    Автор: Антон Зарубин
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