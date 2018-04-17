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Госдеп ожидает, что Россия не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе
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    Госдеп ожидает, что Россия не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе

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    Госдеп ожидает, что Россия не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе

    Вашингтон, 17 апреля. Россия заверила США, что не собирается лишать американских авиаперевозчиков права на полеты в своем воздушном пространстве, заявила на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

    Науэрт сообщила журналистам, что Москва «не указала, продлит ли она разрешения» на полеты в своем воздушном пространстве для авиаперевозчиков США. Однако, по ее словам, российское правительство сообщило посольству, что не собирается ничего делать, «чтобы нанести ущерб авиационному сектору США».

    «Мы, безусловно, надеемся, что дело так и будет обстоять. Мы рассчитываем услышать ответ россиян, будем надеяться, позднее сегодня», — сообщила официальный представитель Госдепа.

    Срок действия разрешений на полеты, выданных ранее Москвой американским авиакомпаниям, истекает в 02.59 среды по московскому времени. По словам Науэрт, во вторник в Госдепартаменте США прошло совещание с участием представителей ряда американских компаний, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками через воздушное пространство России. 

    Науэрт уточнила, что переговоры о продлении разрешений ведутся с российским правительством непосредственно американскими авиаперевозчиками, администрация США в данном случае лишь пытается оказать содействие национальному частному сектору. 

    Госдеп ожидает, что Россия не будет лишать авиаперевозчиков США права на полеты в ее небе

    Американские СМИ ранее выдвинули предположение, что Москва может использовать вопрос продления лицензий американским авиакомпаниям в качестве ответной меры на очередные санкции, введенные Вашингтоном в отношении РФ.

    Отметим, во вторник стало известно, что Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США. Как сообщал RT, по словам первого вице-спикера Думы Александра Жукова, второе и третье чтения могут состояться до конца весенней сессии. 

    Автор: Олеся Волкова
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