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Трамп рассматривает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном
Политика
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    Трамп рассматривает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном

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    Трамп рассматривает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 17 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    На вопрос журналистов, где он планирует провести встречу с лидером Северной Кореи, Трамп коротко ответил: «Пять мест». При этом он не стал уточнять, в каких городах возможна встреча.

    В Мар-а-Лаго, где Трамп встречается с премьером Японии Синдзо Абэ, глава Белого дома добавил, что встреча может состояться в начале июня, «если дела пойдут хорошо», а может и не состояться вообще.

    Трамп рассматривает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном

    На прошлой неделе, как сообщала «Газета.ру», Трамп похвалил Китай за помощь в организации встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также рассказал о своих ожиданиях от встречи.

    Автор: Олеся Волкова
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