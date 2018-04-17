Порошенко посоветовали читать конституцию и не вмешиваться в дела церкви
Киев, 17 апреля. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский заявил, что украинский президент Петр Порошенко не должен вмешиваться дела церкви. Таким образом он отреагировал на высказывания Порошенко о создании автокефалии поместной церкви.
«За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния... Я бы советовал президенту Порошенко читать Конституцию Украины, где совершенно чётко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — цитирует Новинского РИА Новости.
Новинского поддержал сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко, который также выступил с заявлением о недопущении вмешательства политиков в церковные дела, напомнив об основах украинской конституции.
Ранее Порошенко выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви. А в июле прошлого года украинский президент заявлял о необходимости признания независимости украинской церкви от Московского патриархата.