Госдеп США обсуждает с РФ возможный запрет на пролет американских лайнеров 

Вашингтон, 17 апреля. США ведут диалог с Россией по поводу пролетов американских лайнеров над российской территорией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

На традиционном брифинге Науэрт сообщила журналистам, что Госдепартамент США сейчас ведет «дискуссии с русскими» «по другому вопросу — пролетам над Россией». Деталей она не сообщила, уточнив лишь, что речь идет о коммерческой авиации.

Во вторник стало известно, что Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США. Как сообщал RT, по словам первого вице-спикера Думы Александра Жукова, второе и третье чтения могут состояться до конца весенней сессии.