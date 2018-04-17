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Госдеп США обсуждает с РФ возможный запрет на пролет американских лайнеров 
Политика
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    Госдеп США обсуждает с РФ возможный запрет на пролет американских лайнеров 

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    Госдеп США обсуждает с РФ возможный запрет на пролет американских лайнеров 

    Вашингтон, 17 апреля. США ведут диалог с Россией по поводу пролетов американских лайнеров над российской территорией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    На традиционном брифинге Науэрт сообщила журналистам, что Госдепартамент США сейчас ведет «дискуссии с русскими» «по другому вопросу — пролетам над Россией». Деталей она не сообщила, уточнив лишь, что речь идет о коммерческой авиации.

    Во вторник стало известно, что Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на недружественные действия США. Как сообщал RT, по словам первого вице-спикера Думы Александра Жукова, второе и третье чтения могут состояться до конца весенней сессии. 

    Автор: Олеся Волкова
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