Донбасс: остановка ДФС из-за обстрелов может привести к экологической катастрофе

Донецк, 17 апреля. Остановка Донецкой фильтровальной станции приведет к экологической катастрофе, более полумиллиона жителей по обе стороны от линии соприкосновения останутся без воды, заявил руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» планирует остановить работу Донецкой фильтровальной станции, на утро 18 апреля запланирована эвакуация персонала при содействии СММ ОБСЕ и участии МЧС ДНР.

Якубов подчеркнул, что закрытие ДФС «приведет к экологической катастрофе и оставит без водоснабжения более полумиллиона мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения».

Якубов обратился к международным организациям с просьбой оказать влияние на Киев в связи с обстрелом автобуса с работниками фильтровальной станции.

Во вторник ВСУ открыли прицельный огонь по автобусу, перевозившему работников ДФС, сообщал RT. Пять человек получили ранения. Согласно последним данным, один из пострадавших в ходе обстрела получил ранение в шею и был госпитализирован в республиканскую травматологию, ему понадобилась срочная операция.

ДФС находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.