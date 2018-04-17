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Иранский вертолет разбился в Персидском заливе
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    Иранский вертолет разбился в Персидском заливе

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    Иранский вертолет разбился в Персидском заливе

    Тегеран, 17 апреля. В Персидском заливе потерпел крушение вертолет, принадлежавший иранской нефтяной компании. Об этом сообщает иранское новостное агентство IRNA.

    На борту воздушного судна находились пять человек, как минимум одному удалось спасти. Как сообщалось, вертолет летел с острова Лаван на остров Киш, перевозя пациента в больницу.

    По предварительным данным, погиб перевозимый пациент и его врач. Пилоту удалось спасти, еще два человека пропали без вести; ведется их поиск.

    На месте крушения ведут работу спасательные службы Причина аварии вертолета пока не установлена.

    Напомним, что на прошлой неделе крушение в Балтийском море потерпел российский вертолет Ка-29. На борту находились два летчика-испытателя, оба он погибли.  Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, вертолет разбился около 23.30 по московскому времени. Ка-29 проводил испытательный полет в акватории Балтийского моря в Калининградской области.

     

    Автор: Антон Зарубин
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