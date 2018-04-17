«Смертный приговор» промышленности: эксперт объяснил, что означают требования МВФ Украине
Киев, 17 апреля. Повышение цен на газ, которого требует от Украины руководство МВФ для проведения транша, крайне негативно отразится на украинской промышленности. Об этом заявил экономист и преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.
По его словам, возможное повышение цен на газ затронет не только тарифы для населения, а почти все сферы жизни и отрасли на Украине.
«Требования МВФ означают «смертный приговор» украинской промышленности. Поскольку повышение цен на газ затронет не только тарифы для населения. Речь идет о том, чтобы газ потреблялся меньше в украинской экономике. А газ – это производство электроэнергии, тепла. Это означает, что не только дома должны оставаться не обогретыми, но и бизнес не сможет запустить достаточные мощности, и он тоже должен будет поднимать цены», – предупредил эксперт в эфире радио Sputnik.
Он напомнил, что развитие Украины осуществлялось во многом благодаря дешевому газу. Кредиты МВФ эксперт назвал «издевкой», объяснив, что у Украины фактические нет возможностей брать новые кредиты, когда она еще не рассчиталась за прежние.