МВФ ухудшил прогноз по уровню инфляции на Украине

Киев, 17 апреля. Прогноз среднегодовой инфляции на Украине в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта, до 11%, сообщается в апрельском докладе МВФ World Economic Outlook.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на следующий год с 4% до 3,3%. Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта — до 11%. В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может получить 2 млрд долларов от МВФ уже в мае-июне. По его словам, сообщала «Газета.ру», МВФ «ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией».