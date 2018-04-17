Меню
Политика
США остаются в контакте с РФ для урегулирования кризиса в Сирии – Госдеп
Новороссия
Донбасс: остановка ДФС из-за обстрелов может привести к экологической катастрофе
Следующая новость
Загрузка...

    США остаются в контакте с РФ для урегулирования кризиса в Сирии – Госдеп

    138

    США остаются в контакте с РФ для урегулирования кризиса в Сирии – Госдеп

    Вашингтон, 17 апреля. Власти США продолжают находиться в контакте с Россией в вопросе урегулирования сирийского конфликта политическими и дипломатическими средствами – в том числе, и за счет ведения переговоров с властями в Дамаске. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    «Могу сказать, что [должностные] лица, занимающие посты высокого уровня в других ведомствах правительства США, ведут переговоры с россиянами по различным вопросам. То, о чем вы говорите, я не могу комментировать, поскольку это не исходит из Госдепартамента США. Но могу вам сказать, что другие [официальные лица США] ведут с россиянами переговоры и дискуссии по данному вопросу», – подчеркнула представитель Госдепартамента.

    Напомним, что 13 апреля Наэурт заявила, что Госдепартамент США не ведет с Россией переговоров по ситуации в Сирии на высоком уровне. Она предположила, что подобные контакты могут поддерживаться на низовом уровне.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    148
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    2017
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    2047
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1356