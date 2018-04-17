США остаются в контакте с РФ для урегулирования кризиса в Сирии – Госдеп

Вашингтон, 17 апреля. Власти США продолжают находиться в контакте с Россией в вопросе урегулирования сирийского конфликта политическими и дипломатическими средствами – в том числе, и за счет ведения переговоров с властями в Дамаске. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Могу сказать, что [должностные] лица, занимающие посты высокого уровня в других ведомствах правительства США, ведут переговоры с россиянами по различным вопросам. То, о чем вы говорите, я не могу комментировать, поскольку это не исходит из Госдепартамента США. Но могу вам сказать, что другие [официальные лица США] ведут с россиянами переговоры и дискуссии по данному вопросу», – подчеркнула представитель Госдепартамента.

Напомним, что 13 апреля Наэурт заявила, что Госдепартамент США не ведет с Россией переговоров по ситуации в Сирии на высоком уровне. Она предположила, что подобные контакты могут поддерживаться на низовом уровне.