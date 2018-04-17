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Политолог оценил возможность «зеркального ответа» Москвы на выход Украины из СНГ
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    Политолог оценил возможность «зеркального ответа» Москвы на выход Украины из СНГ

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    Политолог оценил возможность «зеркального ответа» Москвы на выход Украины из СНГ

    Москва, 17 апреля. Путем выхода из соглашений СНГ Украина пытается максимально разорвать связи с Россией, на что Москва может ответить зеркально, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко выступил за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ. При этом его представитель в Верховной раде Ирина Луценко добавила, что существуют исключения: документы, которые «прагматично необходимы» Украине. 

    Комментирую в интервью «Экономике сегодня» инициативу Порошенко, Безпалько подчеркнул, что цели Украины понятны: «максимально разорвать все связи с Россией кроме тех, которые ей обеспечивают хоть какую-то прибыль, по большей части экономическую или функциональную». 

    По мнению Безпалько, «Украина игнорирует те обязательства, которые должна была бы соблюдать в рамках имеющихся договоров». В частности, согласно договору о дружбе, страна обязана уважать права русскоязычной части населения страны. Однако это не помешало Киеву принять скандальный закон об образовании. 

    Безпалько подчеркивает, что если Киев действительно попытается «прагматически» выйти из СНГ, то и России следует подойти к данной ситуации зеркально. По его мнению, Москва может денонсировать ряд пунктов или весь договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года, потому как, по словам политолога, он связывает Москве руки и не обеспечивают соответствующих бонусов.

    Политолог оценил возможность «зеркального ответа» Москвы на выход Украины из СНГ

    По мнению эксперта, выход Украины из СНГ никаким образом не скажется на России. Москве, по его словам, необходимо в настоящее время сосредоточиться на развитии интеграционных союзов, среди которых Евразийский экономический союз, ОДКБ и союзное государство с Белоруссией. 

    Как сообщал RT, 12 апреля Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств.

    Автор: Олеся Волкова
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