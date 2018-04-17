Политолог оценил возможность «зеркального ответа» Москвы на выход Украины из СНГ

Москва, 17 апреля. Путем выхода из соглашений СНГ Украина пытается максимально разорвать связи с Россией, на что Москва может ответить зеркально, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выступил за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ. При этом его представитель в Верховной раде Ирина Луценко добавила, что существуют исключения: документы, которые «прагматично необходимы» Украине.

Комментирую в интервью «Экономике сегодня» инициативу Порошенко, Безпалько подчеркнул, что цели Украины понятны: «максимально разорвать все связи с Россией кроме тех, которые ей обеспечивают хоть какую-то прибыль, по большей части экономическую или функциональную».

По мнению Безпалько, «Украина игнорирует те обязательства, которые должна была бы соблюдать в рамках имеющихся договоров». В частности, согласно договору о дружбе, страна обязана уважать права русскоязычной части населения страны. Однако это не помешало Киеву принять скандальный закон об образовании.

Безпалько подчеркивает, что если Киев действительно попытается «прагматически» выйти из СНГ, то и России следует подойти к данной ситуации зеркально. По его мнению, Москва может денонсировать ряд пунктов или весь договор о дружбе и сотрудничестве от 1997 года, потому как, по словам политолога, он связывает Москве руки и не обеспечивают соответствующих бонусов.

По мнению эксперта, выход Украины из СНГ никаким образом не скажется на России. Москве, по его словам, необходимо в настоящее время сосредоточиться на развитии интеграционных союзов, среди которых Евразийский экономический союз, ОДКБ и союзное государство с Белоруссией.

Как сообщал RT, 12 апреля Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств.