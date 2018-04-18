Героям АТО от героя «Майдана»: казак Гаврилюк позаимствовал «Мерседес достоинства»

Украинские политики днем и ночью ломают головы над скорейшим возвращением Донбасса под свою заботливую опеку. По этой части в киевских кабинетах власти засели большие выдумщики.

Например, казак Гаврилюк хотел поддержать главных защитников суверенитета — воинов АТО. Для этой цели он учредил специальный благотворительный фонд, куда патриотичные граждане передали внедорожник Mercedes. Однако депутат рассудил, что щедрый подарок пригодится и ему.

"Картошечку вожу": депутат #Гаврилюк подтвердил, что ездит в Верховную Раду на "Мерседесе". По его словам, он катается на машине несколько раз в месяц, когда авто свободно от сбора продуктов для бойцов АТОhttps://t.co/mJnwxfZc0m — KP.UA (@kp_ukraine) April 17, 2018

Это раньше казак ходил по Майдану с голой попой.

После победы «революции достоинства» Гаврилюк зажил действительно по-новому. Вот и обзавелся на безвозмездной основе «Мерседесом достоинства».

А пока участники АТО остались без автомобиля, их противники кое-чем разжилась. К ним прилетел украинский флаг на воздушных шариках.

Потомки древних шумеров запустили флаг Украины в сторону Горловки (ФОТО, ВИДЕО) https://t.co/HQ6o5PL3VI pic.twitter.com/eAQuR00Nd2 — Свобода Слова (@svobodaslova) April 15, 2018

Все верно. Человек не может быть несчастен, когда у него есть воздушный шарик. На душе у жителей Донбасса наверняка стало веселее. Как-то сразу сгладилось впечатление от регулярных обстрелов и экономической блокады, затеянной радикалами и санкционированной беспомощными властями в Киеве.

Народный депутат Надежда Савченко хотела сделать для примирения Украины с Донбассом больше, чем ее коллега-казак. Летчица выступала за прямой диалог Киева с руководителям ДНР и ЛНР. Кроме того, она резко критиковала военное и политическое руководство страны. Но ход мысли Савченко понравился не всем. От греха подальше «Надежду Украины» заключили в темницу».

"В тот промежуток времени, когда мы добирались из КНИИСЭ в СБУ, Савченко оставалась со следователями и экспертами фактически наедине. Возможно, таким образом пытались... https://t.co/c4epTGq0kr — Валерий Ветров (@valeriyvetrov) April 17, 2018

Между тем, итогом блокады Донбасса стали миллиардные (в долларах) убытки обеих сторон конфликта. По разным оценкам изоляция стоила Украине от одного до трех процентов ВВП.

Не имея надежды найти достойную работу на Родине, все больше украинцев устремляется в Польшу. А «братья по европейской семье» отлично понимают безысходность положения гастарбайтеров. «Дешевых и трудолюбивых» украинцев теперь можно взять в лизинг, неплохо сэкономив на фонде заработной платы. Потому что гражданам Польши платить так мало закон не позволяет.

Зато не рабы: В Польше рекламируют украинских гастарбайтеров – дешевые, трудолюбивые

В Польше вдоль автодорог появились рекламные щиты с предложением работодателям воспользоваться возможностью нанять недорогих гастарбайтеров с Украины. pic.twitter.com/uhoB3j585u — Народная Дружина (@nardrujina) April 17, 2018

В общем, политика Киева едва ли сделала украинцев богаче.

#перемоги

А по данным ООН, за чертой бедности живёт уже 60% населения Украины, 3 миллиона из них просто голодают. Причём две трети украинцев сегодня не имеют никаких сбережений, живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. https://t.co/SHtNyJsmrM — fondsk (@fondsk) April 16, 2018

Счастья тоже нет.

Рейтинг счастья от ООН: Украина - на последнем месте в Европе pic.twitter.com/2JZ6Zlk5w3 — Мишель (@psugirl28) May 6, 2017

Дабы как-то поправить положение, глава МВД Украины Арсен Аваков предложил свой вариант восстановления мира и суверенитета. Главный силовик хочет поэтапно отвоевывать территории ДНР и ЛНР. Мол, сегодня берем Горловку, завтра еще какой-то населенный пункт.

"Тактика мелких шагов". Аваков рассказал о своём плане по реинтеграции Донбасса: https://t.co/oFYxgClQr4 pic.twitter.com/wCQD6gJeDW — Life | Новости (@lifenews_ru) April 16, 2018

Не беда, что представители Украины подписались под минскими соглашениями, которые обязывают конфликтующие стороны прекратить огонь. Ничего не мешает «поэтапно отвоевывать» Донбасс, вещая о подлости террористов и «российской агрессии».

Попутно Аваков обрисовал самые заманчивые перспективы для жителей республик на случай возвращения в лоно «незалежной». Согласно хитрому плану Арсена Борисовича, эти люди станут обладателями почетного статуса «колаборанты». Некоторым счастливчикам даже удастся избежать суда.

«Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания», — разъяснил суть дела глава МВД.

#Аваков о реинтеграции #Донбасса: Я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский районhttps://t.co/UNIKfxXAYh — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) April 16, 2018

Покорять сердца жителей республик предполагается и хорошими делами. В частности, восстановлением инфраструктуры. Но в эти благие намерения верят не все.

«Украинская власть до сих пор не продемонстрировала каких-либо успехов в деле возрождения подконтрольных территорий. Причем даже вдали от линии фронта. Несмотря на получение крупных сумм от доноров. При нынешних подходах к управлению государством, возникают подозрения, что львиная доля этих средств будет разворована властями и выведена за рубеж», — отмечает издание «Страна».

По мнению Авакова, народ в Донбассе живет не очень смышленый. Поэтому ближайшие 5–10 лет после возвращения им не следует принимать участие в выборах. Пока не поумнеют.

Комментируя в эфире 112 канала "мирный план" министра внутренних дел Арсена Авакова, он высказал мнение, что это не путь к решению конфликта, а "заявка на президентство".



"Не думаю, что у него... https://t.co/yBvorqtQbW — За Життя (@zazhittia) April 17, 2018

В общем, перед жителями республик открываются заманчивые перспективы…