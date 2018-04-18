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Украина
Героям АТО от героя «Майдана»: казак Гаврилюк позаимствовал «Мерседес достоинства»
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    Героям АТО от героя «Майдана»: казак Гаврилюк позаимствовал «Мерседес достоинства»

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    Героям АТО от героя «Майдана»: казак Гаврилюк позаимствовал «Мерседес достоинства»

    Украинские политики днем и ночью ломают головы над скорейшим возвращением Донбасса под свою заботливую опеку. По этой части в киевских кабинетах власти засели большие выдумщики.

    Например, казак Гаврилюк хотел поддержать главных защитников суверенитета — воинов АТО. Для этой цели он учредил специальный благотворительный фонд, куда патриотичные граждане передали внедорожник Mercedes. Однако депутат рассудил, что щедрый подарок пригодится и ему.

    Это раньше казак ходил по Майдану с голой попой.

    После победы «революции достоинства» Гаврилюк зажил действительно по-новому. Вот и обзавелся на безвозмездной основе «Мерседесом достоинства».

    Героям АТО от героя «Майдана»: казак Гаврилюк позаимствовал «Мерседес достоинства»

    А пока участники АТО остались без автомобиля, их противники кое-чем разжилась. К ним прилетел украинский флаг на воздушных шариках.

    Все верно. Человек не может быть несчастен, когда у него есть воздушный шарик. На душе у жителей Донбасса наверняка стало веселее. Как-то сразу сгладилось впечатление от регулярных обстрелов и экономической блокады, затеянной радикалами и санкционированной беспомощными властями в Киеве.

    Народный депутат Надежда Савченко хотела сделать для примирения Украины с Донбассом больше, чем ее коллега-казак. Летчица выступала за прямой диалог Киева с руководителям ДНР и ЛНР. Кроме того, она резко критиковала военное и политическое руководство страны. Но ход мысли Савченко понравился не всем. От греха подальше «Надежду Украины» заключили в темницу».

    Между тем, итогом блокады Донбасса стали миллиардные (в долларах) убытки обеих сторон конфликта. По разным оценкам изоляция стоила Украине от одного до трех процентов ВВП.

    Не имея надежды найти достойную работу на Родине, все больше украинцев устремляется в Польшу. А «братья по европейской семье» отлично понимают безысходность положения гастарбайтеров. «Дешевых и трудолюбивых» украинцев теперь можно взять в лизинг, неплохо сэкономив на фонде заработной платы. Потому что гражданам Польши платить так мало закон не позволяет.

    В общем, политика Киева едва ли сделала украинцев богаче.

    Счастья тоже нет.

    Дабы как-то поправить положение, глава МВД Украины Арсен Аваков предложил свой вариант восстановления мира и суверенитета. Главный силовик хочет поэтапно отвоевывать территории ДНР и ЛНР. Мол, сегодня берем Горловку, завтра еще какой-то населенный пункт.

    Не беда, что представители Украины подписались под минскими соглашениями, которые обязывают конфликтующие стороны прекратить огонь. Ничего не мешает «поэтапно отвоевывать» Донбасс, вещая о подлости террористов и «российской агрессии».

    Попутно Аваков обрисовал самые заманчивые перспективы для жителей республик на случай возвращения в лоно «незалежной». Согласно хитрому плану Арсена Борисовича, эти люди станут обладателями почетного статуса «колаборанты». Некоторым счастливчикам даже удастся избежать суда.

    «Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания», — разъяснил суть дела глава МВД.

    Покорять сердца жителей республик предполагается и хорошими делами. В частности, восстановлением инфраструктуры. Но в эти благие намерения верят не все.

    «Украинская власть до сих пор не продемонстрировала каких-либо успехов в деле возрождения подконтрольных территорий. Причем даже вдали от линии фронта. Несмотря на получение крупных сумм от доноров. При нынешних подходах к управлению государством, возникают подозрения, что львиная доля этих средств будет разворована властями и выведена за рубеж», — отмечает издание «Страна».

    По мнению Авакова, народ в Донбассе живет не очень смышленый. Поэтому ближайшие 5–10 лет после возвращения им не следует принимать участие в выборах. Пока не поумнеют.

    В общем, перед жителями республик открываются заманчивые перспективы…

    Автор: Сергей Свазовский
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