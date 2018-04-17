Украина поставила новый рекорд по импорту свинины

Киев, 17 апреля. С января по март 2018 года Украина импортировала 1,8 тысячи тонн свинины на сумму более трех миллионов долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

По данным ведомства, по итогам трех месяцев 2018 года основным импортером свинины на Украину стали Нидерланды. Из Нидерландов было импортировано свинины на сумму более миллиона долларов. Второе место в списке импортеров свинины заняла Германия, на третьем Польша.

При этом с начала года экспорт свинины из Украины составил всего лишь 0,6 тысячи тонн. По данным аналитика продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Панкратова, причинами троекратного превышения импорта над экспортом стали вспышки свиного гриппа, а также рост себестоимости мяса. Причем эта тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет.