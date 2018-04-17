Сирия: более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дом за сутки – ЦПВС  

Дамаск, 17 апреля. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 637 человек, в Восточную Гуту – 422 человека», – сказал он.

По словам российского генерала, возвращению жителей и налаживанию мирной жизни способствует налаживание разрушенной социальной инфраструктуры. Он рассказал, что ЦПВС обеспечил безопасное и гуманитарное прохождение трансграничных гумконвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба в провинции Даръа.

Жители населенных пунктов получили продукты питания, а также медикаменты и хозяйственные принадлежности. По словам Евтушенко, общий вес гуманитарного груза составил 168 тонн.