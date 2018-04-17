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Госдепартамент США утверждает, что эксперты ОЗХО еще не вошли в сирийскую Думу
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    Госдепартамент США утверждает, что эксперты ОЗХО еще не вошли в сирийскую Думу

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    Госдепартамент США утверждает, что эксперты ОЗХО еще не вошли в сирийскую Думу

    Вашингтон, 17 апреля. Госдепартамент США не может подтвердить информацию о прибытии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума, по данным ведомства, в настоящее время специалистов там нет. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамент США Хезер Науэрт.

    «Мы не можем независимо подтвердить это на данный момент. Наши источники, на которые мы можем полагаться, говорят, что они туда не приехали. В нашем понимании команда не прибыла в Думу», — сказала Науэрт.

    Ранее информационное агентство САНА сообщило, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу. Как ожидается, эксперты проведут оценку ситуации на месте, а также соберут сведения о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки в городе Дума. Позднее США и их союзники использовали данную провокацию в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по территории Сирии. В Москве заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником, а также напомнили, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта.

    Автор: Алексей Громов
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