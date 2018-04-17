Госдепартамент США утверждает, что эксперты ОЗХО еще не вошли в сирийскую Думу

Вашингтон, 17 апреля. Госдепартамент США не может подтвердить информацию о прибытии экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума, по данным ведомства, в настоящее время специалистов там нет. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамент США Хезер Науэрт.

«Мы не можем независимо подтвердить это на данный момент. Наши источники, на которые мы можем полагаться, говорят, что они туда не приехали. В нашем понимании команда не прибыла в Думу», — сказала Науэрт.

Ранее информационное агентство САНА сообщило, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу. Как ожидается, эксперты проведут оценку ситуации на месте, а также соберут сведения о якобы имевшей место атаке с применением химического оружия.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео инсценировки химатаки в городе Дума. Позднее США и их союзники использовали данную провокацию в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по территории Сирии. В Москве заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником, а также напомнили, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта.