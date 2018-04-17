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Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 
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    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

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    Восточная Гута

    Хмеймим (Сирия), 17 апреля. Более 60 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте в Сирии благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон, сообщается в информационном бюллетене ЦПВС.

    «Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 тысяч 5 жителей Восточной Гуты», — говорится в сообщении Центра примирения.

    При этом в сообщении отмечается, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток фиксировал несколько случаев нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Даръа. 

    В пригороде Дамаска Восточной Гуте сохраняется стабильная обстановка, идет процесс восстановления мирной жизни. В населенных пунктах Восточной Гуты продолжают работу подразделения российской военной полиции совместно с полицией Сирии, чтобы исключить провокации и обеспечить безопасность мирных граждан.

    В городе Дума идет разминирование домов, вывоз боеприпасов и мин. Ремонтные бригады в двух кварталах города восстановили водо- и электроснабжение на территории общей площадью 30 тысяч квадратных метров. 

    Евтушенко добавил, что представители Центра приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета Сирии, в ходе которого были подведены итоги завершившейся гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава.

    Восточная Гута

    Российские офицеры Центра примирения продолжают работу по присоединению к перемирию оставшихся в провинции Дамаск экстремистов. В частности, по итогам переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Думейр достигнуты предварительные договоренности по разоружению боевиков и их дальнейшей эвакуации с членами семей на север провинции Алеппо.

    Накануне RT сообщал, что представители Центра примирения и подразделения российской военной полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». 

    Автор: Олеся Волкова
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