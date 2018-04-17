Аваков обсудил с помощником госсекретаря США план «возвращения» Крыма и Донбасса

Киев, 17 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом, в ходе которой обсуждался пошаговый план взятия под контроль Киева Донбасса и Крыма.

«С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step, и создание на Украине единой международной платформы по борьбе с организованной преступностью», — написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что накануне Аваков представил собственный «план возвращения» Донбасса под контроль Киева под названием «Тактика мелких шагов, которым все аплодируют». Тактика Авакова предполагает отказ от силовой операции из-за страха перед Россией, в пользу постепенного захвата территории Донбасса с помощью миротворцев, которые затем будут передаваться под контроль Киева.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала возврат Крыма в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.