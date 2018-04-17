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Премьер Чехии: Конфликт в Сирии нужно урегулировать с участием России
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    Премьер Чехии: Конфликт в Сирии нужно урегулировать с участием России

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    Премьер Чехии: Конфликт в Сирии нужно урегулировать с участием России

    Прага, 17 апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страны Евросоюза должны стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии. Об этом глава правительства Чехии заявил, выступая перед депутатами нижней палаты парламента республики.

    По его словам, Европа должна была предпринять усилия для решения конфликта в Сирии еще в 2014 году, когда возникла проблема нелегальной миграции и люди спасались бегством от войны в САР, однако ЕС не смог справиться с этой задачей.

    «Мы должны были помочь сирийцам, но я не видел такой крупной инициативы. А то, что это нельзя осуществить без России, было ясно и раньше», — подчеркнул Бабиш.

    Депутаты нижней палаты парламента призвали Андрея Бабиша активнее использовать возможности посольства Чешской республики в Сирии для скорейшего достижения мира в САР.

    Автор: Григорий Ставриенко
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