Путин поздравил Саргсяна со вступлением в должность премьер-министра Армении

Москва, 17 апреля. Президент России Владимир Путин направил поздравления Сержу Саргсяну со вступлением в должность премьер-министра Армении. Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Серж Азатович, поздравляю Вас по случаю вступления в должность премьер-министра Республики Армения», – говорится в поздравлении.

Как отметил российский президент, данное назначение подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна, а также широкую поддержку его курса реформ. Путин выразил убежденность, что политика Саргсяна будет направлена на эффективное решение социально-экономических задач Армении.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», – отметил российский президент

Отметим, что избрание Саргсяна на этот пост произошло на фоне акций протеста, участники которой противились такому решению. Они начались в Ереване 13 апреля. Так, накануне у стен парламента на проспекте Баграмяна между протестующими и полицией произошли стычки, в ходе которых пострадали 46 человек.