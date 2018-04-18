Сирия итоги за сутки на 18 апреля 06.00: ВКС РФ уничтожили банду ИГ в Дейр-эз-Зоре, демонстрации против агрессии США прошли в Ракке и Хасаке

Сирия, 18 апреля. ВКС РФ ликвидировали группировку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Ракке и Хасаке прошли акции мирных жителей против агрессии проамериканских сил, в Думе обнаружен склад химоружия боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре, поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали ИГ в Дамаске, вели обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА на юге Дамаска, несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хомсе, противостоит «Джебхат Тахрир Сурия» в Идлибе и Алеппо.

«Джейш аль-Ислам»: сдает позиции в Дамаске.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», писал военный источник в сети Telegram (@NRVR11).

В городе Дума разорвались два СВУ, заложенные в автомобилях. О взрывах писал местный Telegram-канал (@NRVR11). В результате происшествий никто не пострадал.

Во второй половине дня в Думу прибыла комиссия ОЗХО в сопровождении министра здравоохранения Сирии. Об этом писал источник в социальной сети Twitter (@RTarabic_Bn). Позже российские военные специалисты обнаружили в городе склад боевиков, в котором хранились отравляющие химические вещества. В частности, был найден баллон с хлором, аналогичный которому был использован при производстве видео, якобы демонстрирующего результат химатаки со стороны правительственных войск САР. Напомним, именно эта видеозапись послужила поводом для удара по Сирии сил США, Франции и Великобритании.

Также, по сведениям местного Telegram-канала (@UnitedNetworksFSNN), на территории Думы была найдена братская могила, в которой захоронены останки 30 жертв исламистов.

Военный источник передавал в Telegram (@UnitedNetworksFSNN), что боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать позиции в поселении Думейр. По сведениям автора публикации, оружие сложило около 60 радикальных исламистов.

Провинция Алеппо

В западной части провинции Алеппо развивался вооруженный конфликт между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Ранее объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» захватили у противника поселения Аджель, Джамият Ас-Садия и Аль-Дабаа, а также высоты Телль Ан-Нуаман и Телль Ад-Дабъа и цепь холмов Таль-Нуман. Кроме того коалиция взяла в плен нескольких членов «Исламского движения Восточного Туркестана», выступающего на стороне «Ан-Нусры».

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что боевики «Джебхат ан-Нусры»1 вернули под свой контроль несколько деревень. Позже Twitter-канал (@ShahbaPress) писал, что радикальные исламисты открыли огонь по школе в деревне Аль-Хута. Данных о пострадавших не поступало.

На шоссе Кафра – Соран в северной части провинции Алеппо сдетонировало самодельное взрывное устройство. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в результате взрыва четыре мирных жителя региона получили ранения.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс не прекращались бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Военный источник передавал в сети Telegram (@emaannewscenter1), что САА вела минометный обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от населенного пункта Зафарана. Также автор публикации писал о стычках между правительственными войсками САР и боевиками в окрестностях поселений Ал-Лакан, Аль-Америя, Тальдо и Изз ад-Дина.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что поддержку армии САР отказывают ВВС Сирии. Авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Талльбиса.

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях Абу Кемаля были зафиксированы столкновения между проправительственными силами и подпольными группировками «Исламского государства», скрывающимися на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@ EuphratesPost), что пункты дислокации радикалов ИГИЛ1 недалеко от города Сус подверглись точечным ударам со стороны ВКС РФ. В результате атак российской авиации было ликвидировано значительное количество террористов.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях города Маарет ан-Нуман.

Одновременно с этим пункты дислокации радикальных исламистов атаковала Сирийская арабская армия (САА). Военный источник передавал в сети Telegram (@emaannewscenter1), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Хан Шейхун, Талль Исс и Сукейк, а также в районе Мугейра аль-Мерзы.

Кроме того сирийская армия вела артиллерийский и ракетный обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе деревни Катра на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@NRVR11).

На юге Идлиба не прекращались бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия», писал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). По данным автора публикации, из-за продолжающихся перестрелок было прервано дорожное сообщение между населенными пунктами Аль-Хобейт и Хан Шейхун.

Twitter-канал (@salwan2) передавал, что ВВС Сирии сбросили над городами Аль-Фуа и Кефрая гуманитарные грузы для мирных жителей этих поселений.

Провинция Ракка

Жители административного центра провинции Ракка вышли на митинг против присутствия в регионе военного контингента армии США и политики проамериканских Демократических сил Сирии (SDF). Об акции протеста сообщало информационное агентство Lebanon 24.

Напомним, местные источники неоднократно писали о конфликтах между бойцами курдского ополчения, захватившими значительную часть территории провинции Ракка, и местным населением. Жители региона подвергаются принудительной мобилизации в ряды «демократической армии» и постоянным притеснениям со стороны курдов.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжалось противостояние между правительственными силами САР и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник передавал в Telegram (@emaannewscenter1), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аз-Закят.

С воздуха операцию сирийской армии против боевиков «Ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Российская авиация нанесла удары по укрепрайонам террористов в этой же части региона.

Также сирийская армия вела обстрел пунктов дислокации боевиков незаконных вооруженных формирований в районе Тель Сакр в северо-восточной части провинции Хама. Об этом писал военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Telegram-канал (@NRVR11) сообщал, что расположения САА в районе деревни Джунейфс юго-западнее Саламии подверглись атаке радикалов. Перестрелки отмечались и на западе провинции.

Провинция Хасака

Жители города Камышлы вышли на митинг против агрессии проамериканских сил. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что демонстранты жгли флаги США и союзных Франции и Великобритании, участвовавших в недавних атаках на Сирийскую Арабскую Республику, а также флаги Турции.

Ранее более 1500 мирных жителей провинции Хасака вступили в ряды Сирийской арабской армии (САА). До этого на территории региона отмечались конфликты между населением и проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF).

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News писало, что террорист-смертник ИГИЛ совершил самоподрыв в полицейском участке поселения Аль-Исхаки недалеко от города Самарра. После взрыва последовала атака банды ИГИЛовцев. В результате вооруженного столкновения несколько человек погибло, еще ряд гражданских и должностных лиц получили ранения.

В провинции Дияла продолжилась операция проправительственных сил Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. По сведениям информагентства Iraqi News, в результате столкновения между ИГИЛовцами и бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» на северо-востоке региона было уничтожено семь членов террористической организации. Позже стало известно, что ополченцы также ликвидировали командира ИГ.

Iraqi News писало, что к югу от Баакубы прогремел взрыв. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия пострадало пять солдат иракской армии.

К западу от Мосула солдаты правительственных войск уничтожили 20 террористов «Исламского государства», сообщало информагентство Iraqi News.

Силы безопасности Ирака приступили к поиску сбежавшего командира полиции и нескольких его подчиненных, передавало Iraqi News. Выяснилось, что бывший сотрудник правоохранительных органов и его подельники участвовали в организации терактов в провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)