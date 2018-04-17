Меню
Новости Сирии
Реальность сегодняшней Сирии: эксперт прокомментировал обнаружение в Думе склада химоружия боевиков
Новороссия
Донбасс: остановка ДФС из-за обстрелов может привести к экологической катастрофе
Следующая новость
Загрузка...

    Реальность сегодняшней Сирии: эксперт прокомментировал обнаружение в Думе склада химоружия боевиков

    578

    Реальность сегодняшней Сирии: эксперт прокомментировал обнаружение в Думе склада химоружия боевиков

    Москва, 17 апреля. Российские военные обнаружили в Восточной Гуте лабораторию боевиков, а также склад веществ, необходимых для изготовления химоружия. 

    Почему этой находке не стоит сильно удивляться, в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт Владимир Богатырев.

    «Самодельного химоружия у террористов более чем достаточно – это реальность сегодняшней Сирии. Террористов к этому подталкивали, их провоцировали. Тем более что создать кустарным или полукустарным способом отравляющие вещества – это вполне возможно…» — отметил эксперт. 

    По словам Богатырева, провокации террористов с использованием химического оружия в Сирии  — «относительно частое явление». Эксперт намекнул, что решить эту проблему можно только в том случае, «если все государства, стремящиеся к «демократическим преобразованиям в Сирии», дадут соответствующее указание своим «подопечным».

    Богатырев подчеркнул, что обвинения западных стран в адрес Дамаска абсолютно абсурдны.

    «Это нелепо: зачем армия-победительница будет применять оружие массового поражения – чтобы настроить против себя людей?» — задал резонный вопрос эксперт.

    Напомним, о том, что в сирийской Думе ранее была обнаружена лаборатория террористов, рассказал специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов. По его словам, среди находок, сделанных российскими военными, был и баллон с хлором, аналогичный тому, который был использован для организации провокации, послужившей «поводом» для ракетного удара коалиции во главе с США по САР. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    Сирия: более 60 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте 

    22:17   17 Апреля 2018
    162
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    2028
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    2051
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1359