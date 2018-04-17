Реальность сегодняшней Сирии: эксперт прокомментировал обнаружение в Думе склада химоружия боевиков

Москва, 17 апреля. Российские военные обнаружили в Восточной Гуте лабораторию боевиков, а также склад веществ, необходимых для изготовления химоружия.

Почему этой находке не стоит сильно удивляться, в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт Владимир Богатырев.

«Самодельного химоружия у террористов более чем достаточно – это реальность сегодняшней Сирии. Террористов к этому подталкивали, их провоцировали. Тем более что создать кустарным или полукустарным способом отравляющие вещества – это вполне возможно…» — отметил эксперт.

По словам Богатырева, провокации террористов с использованием химического оружия в Сирии — «относительно частое явление». Эксперт намекнул, что решить эту проблему можно только в том случае, «если все государства, стремящиеся к «демократическим преобразованиям в Сирии», дадут соответствующее указание своим «подопечным».

Богатырев подчеркнул, что обвинения западных стран в адрес Дамаска абсолютно абсурдны.

«Это нелепо: зачем армия-победительница будет применять оружие массового поражения – чтобы настроить против себя людей?» — задал резонный вопрос эксперт.

Напомним, о том, что в сирийской Думе ранее была обнаружена лаборатория террористов, рассказал специалист войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов. По его словам, среди находок, сделанных российскими военными, был и баллон с хлором, аналогичный тому, который был использован для организации провокации, послужившей «поводом» для ракетного удара коалиции во главе с США по САР.