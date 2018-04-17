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Российские и турецкие дипломаты обсудили ситуацию в Сирии
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    Российские и турецкие дипломаты обсудили ситуацию в Сирии

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    Российские и турецкие дипломаты обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 17 апреля. Российская межведомственная делегация провела в Анкаре консультации с турецкими коллегами, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

    «Были подробно рассмотрены вопросы текущего положения в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, в провинции Идлиб и на севере САР, а также задачи продвижения процесса политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.

    В консультациях приняли участие спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель МИД РФ Сергей Вершинин. В состав турецкой делегации вошел советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, а также заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

    Автор: Алексей Громов
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