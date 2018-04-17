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Режим ЧП продлили в Турции в седьмой раз подряд
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    Режим ЧП продлили в Турции в седьмой раз подряд

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    Режим ЧП продлили в Турции в седьмой раз подряд

    Анкара, 17 апреля. В Турции еще на три месяца продлили действие режима чрезвычайного положения. Об этом во вторник сообщил вице-премьер страны Бекир Боздаг.

    «Правительство приняло решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца», — сказал Боздаг.

    Напомним, режим ЧП турецкие власти ввели в июле 2016 года после того, как часть военных попыталась осуществить в стране государственный переворот. После этого режим чрезвычайного положения Анкара продлевала шесть раз.   

    Режим ЧП продлили в Турции в седьмой раз подряд

    Теперь решение правительства должно быть утверждено парламентом Турции. Ожидается, что это произойдет уже в среду. 

    Автор: Федор Веснин
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