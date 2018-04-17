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Порошенко уличили в тайном владении фабрикой Roshen
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    Порошенко уличили в тайном владении фабрикой Roshen

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    Порошенко уличили в тайном владении фабрикой Roshen

    Киев, 17 апреля. Украинский президент Петр Порошенко по-прежнему сохраняет контроль над фабрикой Roshen в Липецке, несмотря на обещания передать свой бизнес в доверительную собственность. Об этом заявил соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан.

    Журналист уличил Порошенко в тайном владении фабрикой Roshen в Липецке, проанализировав ряд косвенных доказательств.

    «Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду. Мы же думаем, что эти документы покажут обратное», — заявил Салливан в интервью «Украинской правде».

    По словам журналиста, есть косвенные доказательства, свидетельствующие о том, что украинский президент по-прежнему является владельцем кондитерской фабрики Roshen в Липецке. Кроме того, Салливан назвал Порошенко «коррумпированным бизнесменом, вокруг которого много опасных людей».

    Напомним, что летом прошлого года компания Roshen сообщила о полном окончании консервации кондитерской фабрики в Липецке.

    Автор: Антон Зарубин
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