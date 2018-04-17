Сирия новости 17 апреля 22.30: в Думе обнаружен склад химоружия боевиков, жители Идлиба получили гумпомощь

Сирия, 17 апреля. В Думе обнаружен склад отравляющих веществ боевиков, жители поселений Аль-Фуа и Кефрая провинции Идлиб получили гуманитарную помощь, на западе Алеппо продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Провинция Дамаск

Российские военные специалисты обнаружили в городе Дума склад боевиков, в котором хранились отравляющие химические вещества. В частности, найден баллон с хлором, аналогичный которому был использован при производстве видео, якобы демонстрирующего результат химатаки со стороны правительственных войск САР. Напомним, именно эта видеозапись послужила поводом для удара по Сирии сил США, Франции и Великобритании.

Также, по сведениям местного Telegram-канала (@UnitedNetworksFSNN), на территории Думы была найдена братская могила, в которой захоронены останки 30 жертв исламистов.

Провинция Алеппо

В западной части провинции Алеппо продолжаются перестрелки между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в эпицентре противостояния находятся фермы Шамику. Ранее сообщалось, что объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» взяли в плен нескольких боевиков «Исламского движения Восточного Туркестана», выступающего на стороне «Ан-Нусры».

Другой Twitter-канал (@ShahbaPress) сообщает, что радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по школе в деревне Аль-Хута. Данных о пострадавших нет.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе города Ал-Лакан, передает военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1). Ранее сообщалось, что под контроль правительственных войск перешло несколько поселений на севере провинции Хомс.

Напомним, эпицентром боевых действий в регионе является так называемый Растанский котел, где базируются боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» и поддерживающих ее группировок. Радикалы нападают на мирные поселения провинции, а также атакуют позиции САА.

Провинция Идлиб

Правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе деревни Таль Ас, а также в окрестностях города Джиср аш-Шугур на юге провинции Идлиб. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Операцию САА против «Ан-Нусры» в этой части региона поддерживают ВКС РФ.

Twitter-канал (@salwan2) передает, что ВВС Сирии сбросили над городами Аль-Фуа и Кефрая гуманитарные грузы для мирных жителей этих поселений.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в окрестностях поселений Хасрая и аз-Зияра.

Также перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями зафиксированы в западной части региона. Об этом сообщает Telegram-канал (@dorarsite).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)