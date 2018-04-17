Володин назвал ложь Британии по «делу Скрипалей» плесенью, которая гибнет на свету
Москва, 17 апреля. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сравнил ложь, распространяемую Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, с плесенью, которая гибнет на свету.
«Ложь, как плесень - она гибнет на свету. Поэтому здесь должно быть больше открытости», — сказал Володин.
Он также призвал коллег из парламентов стран, которые входят в Совет Европы, обратить внимание на эту проблему, отметив, что на основе лжи властей Великобритании были приняты решения, которые не нужны странам Европы.
«Совершенно очевидно, что правительство Терезы Мэй и она лично участвовали не просто в авантюре, а это ложь чистой воды, которая была озвучена на весь мир, причем в нее втянули огромное количество стран. Сейчас все это начинает сыпаться, и хотелось бы, чтобы эти действия были оценены по заслугам теми, кто входит в Совет Европы», — добавил Володин.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее британский премьер Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако власти Великобритании отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.