Меню
Политика
Володин назвал ложь Британии по «делу Скрипалей» плесенью, которая гибнет на свету
Политика
Путин поздравил Саргсяна со вступлением в должность премьер-министра Армении
Следующая новость
Загрузка...

    Володин назвал ложь Британии по «делу Скрипалей» плесенью, которая гибнет на свету

    37

    Володин назвал ложь Британии по «делу Скрипалей» плесенью, которая гибнет на свету

    Москва, 17 апреля. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сравнил ложь, распространяемую Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, с плесенью, которая гибнет на свету.

    «Ложь, как плесень - она гибнет на свету. Поэтому здесь должно быть больше открытости», — сказал Володин.

    Он также призвал коллег из парламентов стран, которые входят в Совет Европы, обратить внимание на эту проблему, отметив, что на основе лжи властей Великобритании были приняты решения, которые не нужны странам Европы.

    «Совершенно очевидно, что правительство Терезы Мэй и она лично участвовали не просто в авантюре, а это ложь чистой воды, которая была озвучена на весь мир, причем в нее втянули огромное количество стран. Сейчас все это начинает сыпаться, и хотелось бы, чтобы эти действия были оценены по заслугам теми, кто входит в Совет Европы», — добавил Володин.

    Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее британский премьер Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако власти Великобритании отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1921
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1954
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1317
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1765