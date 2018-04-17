Сирия: на востоке провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения между террористами ИГ

Дамаск, 17 апреля. Несколько десятков тунисских боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которые действовали на востоке провинции Дейр-эз-Зор отреклись от своего руководства. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, в рядах ИГ произошел раскол, что привело к столкновениям между боевиками, в результате которых были убиты шесть террористов. После этого 50 боевиков и командиров ИГ тунисского происхождения отреклись от группировки, а также заявили, что больше не будут сражаться за своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. В свою очередь главари ИГ пообещали мятежникам ответный удар.

Стоит отметить, что в настоящее время тунисские боевики ИГ находятся в осаде между населенными пунктами Гаджин и Аль-Шафах на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.