Весь мир заинтересован в этом: МИД РФ прокомментировал отправку экспертов ОЗХО в Думу

Москва, 17 апреля. МИД РФ положительно оценивает решение директора Технического секретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю отправить инспекторов МУФС в сирийскую Думу для изучения ситуации на месте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, заниматься изучением ситуации на месте, включая сбор доказательств и анализов у предполагаемых потерпевших, должны сами инспекторы ОЗХО. Изучение собранных доказательств должно проводиться только в сертифицированных лабораториях ОЗХО.

«Уверена, что весь мир заинтересован в том, чтобы инспекторы ОЗХО как можно скорее смогли беспрепятственно посетить место предполагаемого химинцидента в Думе и выполнить все стоящие перед ними задачи», – приводит ее слова официальный сайт МИД РФ.

Захарова напомнила, что именно сообщения о якобы имевшем месте применении хлора в этом городе послужили поводом для США, Великобритании и Франции нанести удар по Сирии без санкции ООН.

«Особая циничность подхода состоит в том, что как раз тогда, когда команда международных экспертов выехала в Сирию для проведения своего расследования, «защитники демократии» в лице США и Великобритании нанесли ракетный удар по Сирии», – добавила она.

Напомним, что ВС США и Великобритании провели ракетный удар по территории Сирии в ночь на 14 апреля. По данным Минобороны России, были выпущены 103 ракеты, 71 из которых была сбита силами ПРО Сирии. Сообщается о трех пострадавших в ходе обстрела.