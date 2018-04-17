«Все начнут грабить всех»: эксперт предположил, что ждет Украину после конфискации имущества «Газпрома»

Киев планирует конфисковать активы должников «Газпрома» на Украине, а также изъять имущество корпорации, которое сейчас находится за рубежом. Об этом заявил украинский министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, Киев уже конфисковал собственность «Газпрома» на территории страны. Имущество пойдет «в пользу государственного бюджета». Далее, как заявляет министр, украинские власти намерены забрать то, что принадлежит должникам российского газового гиганта. Петренко отмечает: процедура проводится в соответствии с украинским законодательством.

«В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов, таких активов, которые легко конвертируются в средства. Это газ в хранилищах, ценные бумаги, денежные средства на счетах», — заявил Петренко в интервью телеканалу ICTV.

Как сообщил Федеральному агентству новостей руководитель центра экономических исследований института глобализации и социальных движений Василий Колташов, теперь на Украине может начаться перераспределение имущества и противостояние олигархических кланов.

«То, что Украина отказывается платить по счетам, дискредитирует страну как большого экономического агента, — отмечает Колташов. – Вряд ли, конечно, Киев собрался конфисковать собственность «Газпрома» с целью рассчитаться с долгами. Вполне возможно, что такой шаг приведет к перераспределению имущества в стране, и в итоге ситуация дойдет до того, что все начнут грабить всех. Сейчас на Украине очень нестабильная политическая обстановка. Резко вырос уровень коррупции, стало меньше порядка, а все ведомства и политики действуют не в интересах народа, а в угоду олигархическим группам. Правительство пытается прикрыться патриотизмом, но на самом деле действует согласно собственным амбициям».

Ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» порядка 2,6 миллиардов долларов в качестве компенсации за недостающие поставки газа. Еще 3,3 млрд взыскал антимонопольный комитет Украины за «злоупотребление монопольным положением». По данным украинских властей, российская корпорация имеет долг перед Киевом в общей сложности в размере 8,5 миллиардов долларов.Однако глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что не поддерживает попытки стабилизировать экономику Украины за счет российской компании. Также Миллер отметил, что «Газпром» намерен расторгнуть контракт с «Нафтогазом».