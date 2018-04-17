Доллар и евро подорожают к пятнице 

Москва, 17 апреля. По мнению биржевых аналитиков, ситуация на валютном рынке успокоилась: тема введенных 6 апреля американских санкций против России уже отыграна, их ужесточения не случилось, а рассмотрение законопроекта о российских контрсанкциях отложено на начало мая.

Резкие движения на рынке не возникнут, но полностью восстановить «здоровье» рублю до конца недели, вряд ли, удастся, считают эксперты. Консенсус-прогноз опрошенных Федеральным агентством новостей аналитиков на пятницу, 20 апреля, составляет 61,13 рубля за доллар и 75,76 рублей — за евро.

Это лучше для рубля по сравнению с официальным курсом Центрального банка на 18 апреля, который установлен на уровне 61,1454 рубля за доллар и 75,8448 рублей — за евро. Однако хуже, если сравнить с результатом торгов на Московской бирже, где рубль 17 апреля ослаб на 33,5 копейки к доллару, курс которого составил на момент написания этой статьи 61,5000 рубль, к евро — на 19 копеек, до 75,9100 рублей.

При определении котировок наличной валюты биржевой курс важнее, потому что именно на него ориентируются банки, когда устанавливают ценовый коридор в обменниках, а потом еще несколько раз за день корректируют его.

«Основные продажи российских активов прошли, и рубль может немного восстановиться. Но надо понимать, что многие иностранные инвесторы сейчас консультируются со своими юристами и советниками, так что активные продажи могут начаться позже, и это создаст спрос на доллар», — полагает главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин.

Его прогноз курса доллара на 20 апреля составляет 61 рубль, евро — 75,3 рубля.

«За счет возможного небольшого снижения цены нефти рубль не сможет вырасти к доллару. В паре евро-доллар я не жду большого движения, но продолжится тренд на укрепление евро за счет того, что Европейский ЦБ начинает тонко намекать на возможное ужесточение своей политики», — говорит заместитель гендиректора по инвестициям инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, обозначивший свой валютный прогноз на ближайшую пятницу в границах 61,5 рубля за доллар, и 76 рублей за евро.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русс-инвест» Дмитрий Беденков считает, что стабилизирующие факторы «взяли влияние на рынок». Хотя он еще не адаптировался, но будет меньше колебаться. В тоже время положительных новостей в ближайшие дни Беденков не ожидает. Поэтому он поставил на отметку 61,5-62 рубля за доллар «с более вероятной коррекцией к 62 рублям», а курс евро, по его мнению, составит 20 апреля 76-76,5 рублей.

«Рубль может поддержать нефть, которая, скорее всего, подорожает на этой неделе. Никто не отменял соглашение ОПЕК+, и несколько дней назад саудиты заявили о возможности его продления до конца 2019 года. Соответственно, нефть будет оставаться в диапазоне 70-72 долларов за баррель, потому что геополитическая напряженность сохраняется. Любая словесная эскалация вызовет рост цен», — напоминает глава аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

20 апреля американский доллар, по его мнению, будет стоить 60,5 рубля «с возможностью укрепления до 60 рублей». Курс евро он ожидает на уровне 75-76 рублей.

«Рынок неустойчив, но более вероятно небольшое ослабление рубля из-за влияния отложенного спроса на валюту со стороны корпораций перед приближающимся периодом уплаты налогов», — говорит старший аналитик форекс-дилера «Альпари» Роман Ткачук, прогноз которого на конец недели составляет 62 рубля за доллар и 76,5 рублей за евро.

Напомним, вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил 17 апреля, что колебания российской валюты и даже ослабление до 64 рублей за доллар не являются критичными.