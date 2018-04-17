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Двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе над США
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    Двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе над США

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    Двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе над США

    Филадельфия, 17 апреля. Как минимум один человек пострадал при взрыве двигателя пассажирского самолета в США, принадлежащего авиакомпании Southwest Airlines. Об этом сообщает телеканал Fox News.

    Сообщается, что на борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа. Сам лайнер направлялся из Нью-Йорка в Даллас, штат Техас. Из-за инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

    По данным канала Fox News, при взрыве двигателя пострадал один из пассажиров, которого задело осколками. Он был доставлен в больницу.

    Напомним, что 27 марта российский рейс 438, который летел из Ленска в Якутск, благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска. В небе экипаж самолета Ан-24 был вынужден отключить левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла. Во время инцидента на борту воздушного судна находились 38 пассажиров, а также 180 килограммов багажа.

    Автор: Антон Зарубин
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