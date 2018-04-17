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Эксперт рассказал, как сэкономить на аренде жилья во время ЧМ-2018 в России
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    Эксперт рассказал, как сэкономить на аренде жилья во время ЧМ-2018 в России

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    Эксперт рассказал, как сэкономить на аренде жилья во время ЧМ-2018 в России

    Москва, 17 апреля. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Любители футбола задались вопросом, как арендовать жилье и сэкономить.

    Во многих городах России, где пройдут матчи ЧМ-2018, стоимость аренды жилья на время проведения мундиаля значительно увеличилась. Ростуризм в феврале этого года сообщил, что в преддверии турнира в некоторых гостиницах цены на номера взлетели в восемь раз. Специалисты проверили 11 тысяч отелей и гостиниц, и, как выяснилось, было зафиксировано более 500 случаев завышения цен на проживание.

    Эксперт сообщил, что самым дорогим вариантом размещения являются гостиницы. Однако благодаря тому, что власти контролируют стоимость гостиничных номеров, резкого скачка цен ждать не стоит, сообщает iReactor.

    Другой вариант — небольшие хостелы и квартиры. Но за стоимостью аренды этих типов размещения никто активно не следит, поэтому цены могут поднимать. Также специалист добавил, что есть риск, что забронированную квартиру могут сдать кому-то другому по более высокой цене, при этом вернув предоплату.

    По мнению эксперта, оптимальным вариантом являются крупные сетевые хостелы, за которыми также осуществляется контроль. Такого рода хостелы не будут «многократно повышать» цену и отменять бронь, так как им важна репутация.

    Автор: Дарья Смолина
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