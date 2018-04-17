Савченко дала показания на детекторе лжи

Киев, 17 апреля. Служба безопасности Украины (СБУ) завершила допрос на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая находится под арестом по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота, передает RT.

«В настоящее время процедура прохождения Надеждой Савченко полиграфа окончена. Эксперты пока не дали окончательного заключения по этому вопросу, и окончательно экспертизу, если можно так сказать, не закрыли. В течение двух дней эксперты пообещали сообщить нам их заключение», — сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.

Он также добавил, что решение о возможном проведении нового допроса Савченко на детекторе лжи будет принято после заключения экспертов. Стоит отметить, что допрос Савченко с использованием полиграфа должен был состояться 16 апреля, однако процедура была перенесена на 17 апреля в связи с техническими неполадками. Для проведения допроса Савченко согласилась прекратить голодовку на три дня, которую она объявила 23 марта.

Напомним, 22 марта депутаты Верховной рады лишили Надежду Савченко неприкосновенности, а также дали согласие на ее арест и привлечение к уголовной ответственности. По данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, ведомство обладает неопровержимыми доказательствами участия Савченко в подготовке государственного переворота на Украине, а также в организации теракта в здании украинского парламента. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца, после чего она объявила голодовку, передает «Утро.ру».