Происки «Там-Тама» или хитрый план мобильных операторов: как еще в РФ объясняли блокировку Telegram

Москва, 17 апреля. В России заблокировали популярный мессенджер Telegram. Причиной этого решения стал отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, как того требует российское законодательство.

В том, какие невероятные объяснения блокировки Telegram предлагались в последние дни, разбирался «ПолитЭксперт».

Одной из популярных версий того, почему все-таки не сложились отношения руководства мессенджера и Роскомнадзора, является предположение, что виной всему конкуренция. Как известно, на фоне блокировки Telegram россияне не только стали гораздо лучше работать с VPN-сервисами, но и узнали о других мессенджерах, которые могут быть альтернативой детищу Павла Дурова. Так вот одним из таких прибавивших в популярности в последние дни мессенджеров является «Там-Там» от Mail.Ru Group, владельцем которого является Алишер Усманов. Любители всевозможных заговоров предположили, что именно миллиардер мог лоббировать блокировку Telegram.

В то же время блогер и публицист Армен Гаспарян уверен, что объяснять невзгоды мессенджера Павла Дурова происками «Там-Тама» — полная чушь.

«Это абсолютная чушь, рассчитанная на людей с «рыбьим разумом». Потому что Усманов инвестировал в свое время средства в продвижение и разработку «Телеграма». Речь идет не о бизнес споре, а о совсем другом», — сказал Гаспарян.

По его словам, в данной ситуации уместно говорить об интересах государственной безопасности, а отнюдь не о дележке бизнеса. Гаспарян напомнил, что руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ переписку людей, которые были организаторами теракта в петербургском метро.

Не менее абсурдная версия заключается в том, что, блокируя Telegram, Роскомнадзор якобы хотел создать преимущества для американских сервисов Facebook и WhatsАpp.

«Это все неправда. Это домыслы. Никто ничьи интересы не лоббирует, кроме интересов закона», — прокомментировал эту версию заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЕ Александр Баранов.

Журналисты издания «Лайфхакер» в то же время выдвинули еще одно фантастическое объяснение блокировки Telegram. По их версии, те россияне, кто больше не будет пользоваться Telegram, неизбежно начнут отправлять больше смс-сообщений, что делает заинтересованными в злоключениях мессеннджера мобильных операторов. Поверить в то, что Telegram заблокировали из-за хитрого плана мобильных операторов, однако, мешает логика — как известно, Telegram далеко не единственный доступный россиянам мессенджер, а мобильные операторы вообще-то зарабатывают и на использовании своими клиентами интернета, необходимого для работы Telegram.

Таким образом приходится констатировать, отмечают авторы статьи, что единственной реальной причиной для блокировки Telegram, как и заявили в Роскомнадзоре, является борьба с терроризмом. Напомним, как стало известно по результатам тщательно проведенного расследования, именно мессенджер Павла Дурова использовал для связи со своими пособниками террорист-смертник, устроивший взрыв в метро Петербурга в прошлом году.

Тот факт, что руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ доступ к переписке экстремистов, в этой связи вызывает по меньшей мере удивление.

Отметим также, что у Павла Дурова было около года, чтобы найти общий язык с ФСБ и Роскомнадзором, однако создатель Telegram не стал этого делать.

«Есть закон, который нужно соблюдать, и есть люди, которые не хотят этого делать», — прокомментировал позицию Дурова блогер и публицист Армен Гаспарян.

Напомним, сам Павел Дуров ранее назвал три главных последствия блокировки Telegram в России.