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Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин
Россия
Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин
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    Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин

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    Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин

    Москва, 17 апреля. 90 лекарств из 1019 поставляемых в Россию из США не имеют отечественных аналогов, поэтому в отношении них не будут действовать контрсанкции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, законопроект, предусматривающий российский ответ на санкции США, будет содержать норму, предполагающую отсутствие ограничений на поставку лекарственных препаратов, которые не имеют аналогов в России или других странах.  

    «Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств из 1019, но те, которые не имеют аналогов – 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить ограничения», – сказал Володин.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что никто не будет «принимать решение во вред себе», а решение на ограничения поставок лекарств из США будет приниматься правительством, которое будет исходить из того, что ограничения могут быть наложены только на лекарства, имеющие российские аналоги.

    Напомним, что в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на ввоз в страну ряда товаров из США. В частности, запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств, произведенных в США или «иных иностранных государствах».

    Автор: Антон Зарубин
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