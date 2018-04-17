Меню
Политика
Советник Трампа заявил, что власти США рассматривают новые санкции против России
Политика
Путин поздравил Саргсяна со вступлением в должность премьер-министра Армении
Следующая новость
Загрузка...

    Советник Трампа заявил, что власти США рассматривают новые санкции против России

    347

    Советник Трампа заявил, что власти США рассматривают новые санкции против России

    Вашингтон, 17 апреля. Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако окончательное решение еще не принято. Об этом заявил глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу в ходе брифинга,  который состоялся в поместье Трампа в Палм-Бич, где в ближайшее время пройдет двусторонняя встреча американского лидера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Кадлоу о том, нет ли в администрации президента США какого-либо замешательства в связи с введением новых санкций против России.

    «Нет, дело заключается в том, что есть перечень введенных санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу.

    Напомним, 6 апреля Минфин США расширил антироссийские санкции, добавив в него несколько российских бизнесменов и компаний. 15 апреля Вашингтон заявил о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, сотрудничающих с властями Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1921
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1954
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1317
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1765