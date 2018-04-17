Советник Трампа заявил, что власти США рассматривают новые санкции против России

Вашингтон, 17 апреля. Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако окончательное решение еще не принято. Об этом заявил глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу в ходе брифинга, который состоялся в поместье Трампа в Палм-Бич, где в ближайшее время пройдет двусторонняя встреча американского лидера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались у Кадлоу о том, нет ли в администрации президента США какого-либо замешательства в связи с введением новых санкций против России.

«Нет, дело заключается в том, что есть перечень введенных санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу.

Напомним, 6 апреля Минфин США расширил антироссийские санкции, добавив в него несколько российских бизнесменов и компаний. 15 апреля Вашингтон заявил о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, сотрудничающих с властями Сирии.