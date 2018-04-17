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Евродепутат призывает ЕС подключиться к переговорам по Сирии в Женеве и Астане
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    Евродепутат призывает ЕС подключиться к переговорам по Сирии в Женеве и Астане

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    Евродепутат призывает ЕС подключиться к переговорам по Сирии в Женеве и Астане

    Москва, 17 апреля. Депутат Европейского парламента от Франции Жан-Люк Шаффаузер высказал мнение, что Европейскому союзу необходимо подключиться к переговорам по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике на площадках в Женеве и Астане.

    Об этом Жан-Люк Шаффаузер рассказал во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге во вторник, 17 апреля.  

    «Мы должны вписаться в процесс по линии ООН, не только в женевский, но и астанинский процесс. Невозможно найти решение без России, Ирана и Турции», — отметил парламентарий.

     Видео-служба Европейской комиссии транслировала заседание Европейского парламента.

    Автор: Дарья Смолина
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