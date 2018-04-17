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Военный прокурор Украины подал в суд на главнокомандующего ВСУ
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    Военный прокурор Украины подал в суд на главнокомандующего ВСУ

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    Военный прокурор Украины подал в суд на главнокомандующего ВСУ

    Киев, 17 апреля. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Об этом сам Матиос рассказал в эфире канала «112 Украина».

    По его словам, это связано с решением Генштаба ВС Украины запретить военным прокурорам посещать воинские части и места дислокации ВСУ без согласования.

    «Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны ли действия Генштаба или не правомерны», — прокомментировал свое обращение в суд Матиос. 

    Отмечается, что ответчиком по данному процессу выступают главнокомандующий Виктор Муженко и юридическое управление Генштаба ВСУ.

    Напомним, в конце марта появилась информация о том, что заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос приобрел Mercedes-Benz более чем за миллион долларов.  

    Автор: Федор Веснин
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