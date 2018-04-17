Финальный этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 стартует 18 апреля

Москва, 17 апреля. ФИФА ожидает аншлаги на всех матчах чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России. Об этом заявил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

Уже в среду, 18 апреля, стартует четвертый, финальный, этап продаж билетов на чемпионат мира, который пройдет в 11 российских городах. Эллер также добавил, что уровень продаж билетов на мундиаль в России и ЧМ-2014 в Бразилии сравнивать сложно, сообщает Р-Спорт.

«Конечно, ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы», — отметил Эллер.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля текущего года. Сборные команды сыграют за третье место в Петербурге, финал турнира примет Москва.