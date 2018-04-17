Не угадаешь, когда прилетит: Киев возобновил войну в Донбассе

В последнее время в Донецке одна из самых главных тем для обсуждения — возобновит ли Киев боевые действия в ближайшее время? В прифронтовых районах об этом уже не рассуждают: ответ лежит на поверхности в виде осколков от танковых снарядов и мин, сообщает корреспондент Федерального агенства новостей.

Вооруженные силы Украины активизировались практически по всей линии фронта; накануне страдал от украинских обстрелов юг Донецкой народной республики, теперь под огнем в который раз оказалось горловское направление.

При этом, по словам главы администрации Никитовского района города, таких массированных обстрелов не было уже достаточно давно.

«Сегодняшняя ночь за последнюю неделю была наиболее сложная. Самый большой удар пришелся на улицу Мелитопольскую, здесь было прямое попадание в хозяйственные постройки. Взрывной волной были разрушены остекление и кровля соседних домов», — рассказала Ирина Джеломанова.

В течение ночи ВСУ вели беспорядочный огонь по Горловке и прилегающим районам. Использовали танки и минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Несколько попаданий было зафиксировано прямо в жилые дома, но больше всех досталось именно Никитовскому району.

Сомнений в том, кто и откуда стрелял, у местных жителей нет.

«Стреляли с Майорска. Они всегда оттуда стреляют», — рассказывает Любовь Григорьевна, живущая на улице Мелитопольской.

Прошедшую ночь женщина вспоминает с ужасом.

«Всю ночь били. Непосредственно по нам — около часу, а так — всю ночь. Мы услышали разрывы рядом с домом, потом вышли посмотреть, вроде как стекла посыпались. Выходим, а тут — страшное дело», — говорит Любовь Григорьевна.

По счастливой случайности жертв очередного акта агрессии Украины в отношении мирных жителей ДНР нет. Пострадало частное хозяйство, незначительные ранения получила супружеская пара: беременная женщина Светлана и ее муж были ранены осколками битого стекла. Супруги тоже подтвердили, что подобных обстрелов не было уже давно.

«До этого были патроны разрывные в основном, сильных обстрелов не было. Зайцево слышали, вдоль трассы», — говорят местные жители.

Но на вопрос о том, как часто и в какое время стреляют ВСУ, они ответить не успевает — за них это делают сами киевские силовики. Где-то со стороны Зайцево раздается серия взрывов. Как только стихает, Светлана говорит: «По времени — когда как, по-разному. Бывает, что в семь часов вечера стреляют, бывает, что целый день. До этого утром было — я садилась в автобус, ударили».

Женщина вдруг замолкает, глядя впереди себя, и также внезапно добавляет: «Тут не угадаешь, когда прилетит».

Где-то совсем недалеко снова звучат выстрелы, и со стороны Зайцево снова ложатся снаряды…