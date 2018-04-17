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Посольство США подарило пенсионному фонду Украины миллион долларов
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    Посольство США подарило пенсионному фонду Украины миллион долларов

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    Посольство США подарило пенсионному фонду Украины миллион долларов

    Киев, 17 апреля. Посол США в Киеве Мари Йованович передала пенсионному фонду Украины (ПФУ) сертификат на сумму в один миллион долларов для покупки серверной системы Oracle. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

    Торжественная церемония передачи сертификата состоялась в Киеве при участии вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, министра социальной политики Андрея Ревы и председателя правления ПФУ Алексея Зарудного.

    «Я абсолютно уверена, что эта серверная система предоставляет пенсионному фонду Украины инструментарий для обеспечения эффективности и гибкости его деятельности, а также обеспечит лучшее хранение данных свыше 42 миллионов украинских граждан», — сказала Йованович в ходе церемонии.

    Она также отметила, что серверная система обеспечит мощности для расчета пенсионных данных, что позволит осуществлять своевременные выплаты пенсий. Кроме того, система позволит пенсионерам отслеживать свои пенсии в режиме онлайн.

    Автор: Григорий Ставриенко
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