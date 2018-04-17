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Volkswagen назвал цену на новый Touareg в России
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    Volkswagen назвал цену на новый Touareg в России

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    Volkswagen назвал цену на новый Touareg в России

    Москва, 17 апреля. Компания Volkswagen назвала цены на обновленный внедорожник Touareg на рынке РФ.

    Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, цена на новый Touareg в базовой комплектации составит 3, 29 миллиона рублей. Всего же будут доступны три различные комплектации авто — Respect, Status и R-Line.

    Отмечается также, что обновленный внедорожник стал чуть длиннее, однако кузов Touareg в то же время облегчили на 100 килограммов. Это стало возможным благодаря использованию сплава из алюминия и высокотехнологичной стали.

    Для поклонников Volkswagen в России будут доступны три варианта двигателя — TSI (249 лошадиных сил), TSI V6 (340 «лошадок») и дизельный мотор TDI V6 (249 лошадиных сил). Touareg можно будет приобрести в двух стилях — Atmosphere и Elegance.                 

    Автор: Федор Веснин
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