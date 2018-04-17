Volkswagen назвал цену на новый Touareg в России

Москва, 17 апреля. Компания Volkswagen назвала цены на обновленный внедорожник Touareg на рынке РФ.

Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, цена на новый Touareg в базовой комплектации составит 3, 29 миллиона рублей. Всего же будут доступны три различные комплектации авто — Respect, Status и R-Line.

Объявлена базовая цена на новый Volkswagen Touareghttps://t.co/UqkYNUmFJ5 pic.twitter.com/H9BJaPGylS — ДРАЙВ (@DriveRussia) April 17, 2018

Отмечается также, что обновленный внедорожник стал чуть длиннее, однако кузов Touareg в то же время облегчили на 100 килограммов. Это стало возможным благодаря использованию сплава из алюминия и высокотехнологичной стали.

Для поклонников Volkswagen в России будут доступны три варианта двигателя — TSI (249 лошадиных сил), TSI V6 (340 «лошадок») и дизельный мотор TDI V6 (249 лошадиных сил). Touareg можно будет приобрести в двух стилях — Atmosphere и Elegance.