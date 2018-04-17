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«Большой пшик»: в УПЦ МП оценили идею Порошенко о создании автокефальной церкви
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    «Большой пшик»: в УПЦ МП оценили идею Порошенко о создании автокефальной церкви

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    «Большой пшик»: в УПЦ МП оценили идею Порошенко о создании автокефальной церкви

    Киев, 17 апреля. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич заявил, что инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании единой поместной церкви закончится «большим пшиком».

    «Относительно очередной попытки создания единой церкви руками государства. Я думаю, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на том все закончится», — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении Киеву права на создание единой поместной автокефальной церкви. Порошенко отметил, что решение синода о создании единой церкви может быть принято до 28 июля.

    Автор: Алексей Громов
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