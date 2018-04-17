«Большой пшик»: в УПЦ МП оценили идею Порошенко о создании автокефальной церкви

Киев, 17 апреля. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич заявил, что инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании единой поместной церкви закончится «большим пшиком».

«Относительно очередной попытки создания единой церкви руками государства. Я думаю, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на том все закончится», — написал Данилевич на своей странице в Facebook.