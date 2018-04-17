Разработчик рассказал о возможностях новейшей ракеты ВС РФ «Бронебойщик»

Москва, 17 апреля. Новейшая российская авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» способна преодолевать преграды, стоящие перед заданными ей целями, не разрушаясь. Такой информацией поделился гендиректор предприятия-разработчика ракеты, концерна «Техмаш», Владимир Лепин.

По его словам, подобных ракет на вооружении ВКС РФ еще не было.

«Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было», — рассказал Лепин в интервью «Российской газете».

Генеральный директор «Техмаша» напомнил, что ракетами «Бронебойщик» оборудуют самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.