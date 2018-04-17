Меню
Россия
Разработчик рассказал о возможностях новейшей ракеты ВС РФ «Бронебойщик»
Россия
Россия не ограничит импорт из США лекарств, не имеющих отечественных аналогов – Володин
Следующая новость
Загрузка...

    Разработчик рассказал о возможностях новейшей ракеты ВС РФ «Бронебойщик»

    132

    Разработчик рассказал о возможностях новейшей ракеты ВС РФ «Бронебойщик»

    Москва, 17 апреля. Новейшая российская авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» способна преодолевать преграды, стоящие перед заданными ей целями, не разрушаясь. Такой информацией поделился гендиректор предприятия-разработчика ракеты, концерна «Техмаш», Владимир Лепин.

    По его словам, подобных ракет на вооружении ВКС РФ еще не было.

    «Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было», — рассказал Лепин в интервью «Российской газете».

    Генеральный директор «Техмаша» напомнил, что ракетами «Бронебойщик» оборудуют самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1806
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1834
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1233
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1677