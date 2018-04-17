Донбасс сегодня: Донецк и Луганск атакуют танки и артиллерия, НАТО проверяет АТО

Донбасс, 17 апреля. Тревожное обострение на всей линии фронта ДНР и ЛНР, столицы республик под огнем танков и артиллерии ВСУ. Комиссия НАТО прибыла в зону АТО готовить постановочные обстрелы. Украинские волонтеры фабрикуют доказательства применения ВС ДНР запрещенных вооружений. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в ДНР

Массированным обстрелам из дальнобойной 152-мм артиллерии подверглись населенные пункты Донецкой народной республики на горловском оперативном направлении. Кроме того, в дело вступили и украинские танки. По всей линии соприкосновения войск ДНР и Украины киевские силовики применяли 120-мм и 82-мм минометы, пушки бронетранспортеров и боевых машин.

За минувшие сутки по ДНР было выпущено 900 танковых и артиллерийских снарядов и мин. Режим прекращения огня нарушен украинской стороной 35 раз. В поселках Горловского района повреждены и частично разрушены четыре жилых дома, в Докучаевске повреждена автозаправочная станция и восемь жилых домов.

Луганское направление

Ситуация в Луганской народной республике резко обострилась. Столица ЛНР Луганск давно не слышала артиллерию противника, а в понедельник с позиций украинской армии в поселке Макарово в сторону Луганска выпущены 11 артиллерийских 152-мм снарядов.

Также бойцы Народной милиции ЛНР были атакованы солдатами Киева в районе Светлодарской дуги и Попаснянском районе. Войска Украины нарушили перемирие пять раз.

НАТО проверяет АТО

Разведка Донецкой народной республики установила факт прибытия в зону ответственности оперативно-тактической группировки украинских войск «Донецк» группы военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Сообщается, что силы НАТО прибыли в Донбасс для ознакомления с боевой обстановкой.

При этом в зону АТО в срочном порядке были командированы группы украинских и западных журналистов. В оперативном командовании ДНР полагают, что в ближайшие дни произойдут провокации на линии фронта с подготовкой «неопровержимых доказательств» агрессии вооруженных сил Донецкой республики.

Украинские СМИ: «ДНР применила танки»

Видео от активистов украинского гуманитарного фонда «Вернись живым» появилось на лентах средств массовой информации. На записи слышны неразборчивые комментарии снимающих и звуки стрелкового оружия. Также присутствуют звуки выстрелов из тяжелых орудий и последующие разрывы снарядов.

Активисты фонда на своей странице в социальной сети убеждают пользователей, что видео снято в районе Горловки, а «стреляющий танк» — это танк «оккупантов», которые якобы грубо нарушают минские соглашения.

Что на самом деле зафиксировано на видео — определить практически невозможно. Горный отвал, который виднеется вдали, является одним из сотен аналогичных отвалов для шахтерского края. Более того, чьи танки или орудия осуществляют обстрел, идентифицировать не удастся в принципе, это вполне могли быть выстрелы украинских танков в сторону позиций ВС ДНР, о которых, кстати, сообщалось в сводке оперативного командования Донецкой республики.

И в заключение отмечу, что для позиционирования и предъявления убедительных доказательств украинским волонтерам не мешало бы использовать геолокацию или данные, например, компаса в кадре. Тогда и был бы предмет для разговора.