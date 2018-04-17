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Поиск правды среди руин Думы: сомнения относительно сведений о химической атаке
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    Поиск правды среди руин Думы: сомнения относительно сведений о химической атаке

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    Поиск правды среди руин Думы: сомнения относительно сведений о химической атаке

    Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию перевод эксклюзивной статьи Роберта Фиска The search for truth in the rubble of Douma – and one doctor’s doubts over the chemical attack (Поиск правды среди руин Думы: сомнения относительно сведений о химической атаке), опубликованной на портале Independent. Роберт Фиск лично посещает больницу в сирийском городе Дума.

    Это история о разрушенном сирийском городе под названием Дума и о подпольной больнице, в которой были сделаны видеозаписи, послужившие поводом для трех могущественных стран западного мира нанести ракетный удар по Сирии на прошлой неделе. 

    В той же подпольной больнице мне удалось найти одного дружелюбного доктора в зеленом халате, который с улыбкой на лице сообщил, что видеозаписи, ужаснувшие весь мир, не были поддельными. Тем не менее спустя минуту доктор уже рассказывал мне, что люди с той видеозаписи оказались в больнице не из-за отравления химическим оружием, а из-за кислородного голодания, вызванного тем, что они провели всю ночь в заваленных мусором тоннелях и подвалах, где пережидали пыльную бурю.

    Меж тем, Франция заявила, что имеет «доказательство» применения химического оружия сирийским правительством, а американские СМИ цитировали источники, в которых говорилось, что анализ мочи и крови «пострадавших» также указывал на то, что в городе была проведена химатака. Всемирная организация здравоохранения также заявила, что ее партнеры в городе Дума оказали помощь 500 пациентам, у которых проявлялись «признаки и симптомы, указывающие на воздействие токсичных химических веществ».

    Поиск правды среди руин Думы: сомнения относительно сведений о химической атаке

    Однако инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в настоящее время не могут попасть к месту, где была совершена предполагаемая химическая атака, якобы из-за того, что у них нет необходимых разрешений от ООН.

    Я беседовал со многими местными среди развалин города, и почти все говорили, что не верят в то, что в городе была совершена химическая атака.

    Сначала я поехал в Думу под охраной вместе с другими журналистами. Но после того, как я понял, что сопровождающий нас генерал не скажет ничего, кроме «у меня нет информации», я решил продолжить путь самостоятельно. Несколько других сирийских репортеров, а также группа российских корреспондентов в военной одежде сделали то же самое.

    Поиск правды среди руин Думы: сомнения относительно сведений о химической атаке

    Я был в нескольких минутах ходьбы от подпольной больницы «Пункт 200». Так она называется. Дорога к этому месту — коридор, ведущий под гору. Сама больница очень маленькая. Работающий там доктор Ассим Рахаибани, с которым мне удалось поговорить, рассказал:

    «Ночью я был с семьей в подвале своего дома в трехстах метрах отсюда. Но все врачи знают, что произошло. В ту ночь был сильный ветер, поднялась пыльная буря, и огромные пылевые облака начали проникать в подвалы, где жили люди. Все те, кто страдает от гипоксии, от кислородного голодания, стали приходить сюда. Затем внезапно кто-то у двери, кажется, «Белые каски», закричал: «Газ!» Началась паника. Люди стали поливать друг друга водой. Да, видео было снято здесь, оно подлинное, но то, что вы видите — это люди, страдающие от гипоксии, а не от химического отправления».

    Как ни странно, после общения более, чем с 20 людьми, я не мог найти ни одного человека, который подтвердил бы информацию о том, что в городе произошла химическая атака. Что более удивительно — никто даже не знал о связи между предполагаемой химатакой и ракетными ударами, которые Запад решил нанести по Сирии.

    Тем не менее люди много рассказывали о радикальных исламистах, под контролем которых они жили долгое время. По их словам, вооруженные группы боевиков отнимали у мирных жителей дома, чтобы прятаться там от сирийского правительства.

    Что ж, госпожа Мэй, ни хотите ли вы объясниться? Где же тот самый токсичный газ, о котором вы говорили?

    Автор: Алексей Громов
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