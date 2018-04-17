Telegram обжаловал решение о блокировке мессенджера в России

Москва, 17 апреля. Адвокаты Telegram обжаловали решение Таганского районного суда Москвы о немедленной блокировке мессенджера в России. Об этом сообщил юрист Павел Чиков, представляющий интересы Telegram в суде.

«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде», — сообщил Чиков.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера, направив операторам связи предписание о блокировке Telegram на территории России. Позднее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram использовал серверы Amazon для обхода блокировки, после чего IP-адреса Amazon были включены в списки блокировки.