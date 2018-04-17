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Знаменитый Парад тюльпанов начался в Никитском ботаническом саду Крыма: ФАН публикует фото
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    Знаменитый Парад тюльпанов начался в Никитском ботаническом саду Крыма: ФАН публикует фото

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    В Никитском ботаническом саду Крыма начался знаменитый Парад тюльпанов: ФАН публикует фото

    Этой весной в Крыму нужно обязательно выполнить три пункта программы: прилететь в роскошный новый терминал аэропорта в Симферополе (он открылся 16 апреля), проехать по Крымскому мосту (ждем запуск автомобильного движения в начале мая) и увидеть парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. Уникальная коллекция весенних цветов — гордость крымских ученых и специальный пункт туристических программ Крыма. Правда, цветут тюльпаны всего около двух недель, и для тех, кто не успеет оказаться на крымских берегах в это время, Федеральное агентство новостей публикует специальный фоторепортаж из Никитского ботанического сада.

    В Никитском ботаническом саду Крыма начался знаменитый Парад тюльпанов: ФАН публикует фото

    На весенней выставке в Никитском ботаническом саду в этом году 80 тысяч цветов и 276 сортов тюльпанов разных цветов, форм и текстур — 87 из них ученые сада представляют впервые, в том числе три сорта, выведенные в Крыму. Это «Сад счастья», «Золото скифов» и сорт «Пламенный». Красочный и ароматный Парад тюльпанов — это своего рода популяризация науки и выставка достижений ученых Никитского ботанического сада, которые в последние годы, благодаря гранту от Российского научного фонда и вхождению в Российскую академию наук, ведут серьезные исследования растительного генофонда сада и разрабатывают способы получения высокопродуктивных сортов.

    «Мы не устаем повторять: последние годы явились для Никитского сада настоящим прорывом в науке, в его истории открылась новая глава, появились возможности не только сохранять уникальные коллекции, но и приумножать их, — говорит директор сада Юрий Плугатарь. — Геномика и биотехнология, генная инженерия, сохранение имеющихся коллекций растений и генобанка — вот наши ведущие направления. А открывшаяся возможность общения с зарубежными коллегами на научных семинарах и симпозиумах, деловые поездки по всему миру расширяют горизонты, позволяют аккумулировать идеи и планомерно двигаться к решению самых серьезных научных задач».

    11 Фото.
    11 Фотографий

    Знаменитые тюльпаны Ботанического сада сейчас в самом цвету: здесь есть все классы садовых тюльпанов — простые ранние и махровые ранние, триумф-тюльпаны, дарвиновы гибриды, простые и махровые поздние, лилиецветные, зеленоцветковые, попугайные, бахромчатые, тюльпаны Фостера и Грейга.

    Рядом с классическими тюльпанами, которыми заполняются все дома на 8 Марта, на выставке есть уникальные махровые и бархатные тюльпаны, цветы с волнистыми и пушистыми краями, черные тюльпаны и такие растения, в которых без таблички и не признаешь тюльпан.

    «Планировка выставочного поля Парада тюльпанов — 2018 представляет собой гигантский стилизованный цветок. В каждом из восьми его «лепестков» собраны тюльпаны разных сортов и групп, но одного цвета и оттенка, — описывает мероприятие заместитель директора по науке Никитского ботанического сада Олег Коротков. — Палитра представлена белым, малиновым, оранжевым, красным, абрикосовым, розовым, пурпурным и желтым цветами. В каждом «лепестке» также присутствует один сорт контрастного по отношению к основному цвета».

    Уникальная выставка под открытым небом зависит от температуры воздуха и дождей, но специалисты Никитского ботанического сада надеются, что тюльпаны продолжат свой красочный парад до майских праздников.

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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