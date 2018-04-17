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Россия призвала G7 не распространять сомнительные умозаключения по делу Скрипаля
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    Россия призвала G7 не распространять сомнительные умозаключения по делу Скрипаля

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    Россия призвала G7 не распространять сомнительные умозаключения по делу Скрипаля

    Москва, 17 апреля. Россия призывает страны «большой семерки» не распространять сомнительные умозаключения по ситуации вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

    По его словам, главы МИД стран G7 предъявляют требования к России под надуманным предлогом и призывают объявить в ОЗХО все данные о якобы существовавшей в стране программе по созданию нервно-паралитического вещества «Новичок». Запад передергивает и тиражирует одни и те же фразы «под копирку», а их аргументация сводится к пресловутому «highly likely» (весьма вероятно), подчеркнул Рябков.

    «Призываем страны «семерки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязненного источника», — подчеркнул Рябков.

    Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон пытается возложить вину за произошедшее на Россию, однако в Москве неоднократно заявляли, что не имеют отношения к произошедшему и не занимались разработкой отравляющего вещества.

    Автор: Катерина Михайлиди
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