Россия призвала G7 не распространять сомнительные умозаключения по делу Скрипаля

Москва, 17 апреля. Россия призывает страны «большой семерки» не распространять сомнительные умозаключения по ситуации вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, главы МИД стран G7 предъявляют требования к России под надуманным предлогом и призывают объявить в ОЗХО все данные о якобы существовавшей в стране программе по созданию нервно-паралитического вещества «Новичок». Запад передергивает и тиражирует одни и те же фразы «под копирку», а их аргументация сводится к пресловутому «highly likely» (весьма вероятно), подчеркнул Рябков.

«Призываем страны «семерки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьезного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязненного источника», — подчеркнул Рябков.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон пытается возложить вину за произошедшее на Россию, однако в Москве неоднократно заявляли, что не имеют отношения к произошедшему и не занимались разработкой отравляющего вещества.